Groningers gaan meer betalen voor drinkwater

Groningers gaan volgend jaar meer betalen voor hun drinkwater. Nu nog betalen de klanten van Waterbedrijf Groningen (bij een gemiddeld verbruik van 100.000 liter per jaar) 1,78 euro voor een kuub drinkwater; volgend jaar wordt dat verhoogd naar 2,09 euro. Dat komt neer op een stijging van 17 procent. Volgens Waterbedrijf Groningen is de tariefstijging nodig voor investeringen in de drinkwatervoorziening.

Nederlandse waterbedrijven staan voor nogal wat uitdagingen. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming maar ook vervanging van de ondergrondse infrastructuur vragen om investeringen. Oók in Groningen, zo stelt het Waterbedrijf Groningen.



Het tarief voor drinkwater wordt bepaald door de kosten die Waterbedrijf Groningen moet maken voor de winning, zuivering en distributie van drinkwater en ondersteunende diensten. Het waterbedrijf is daarbij wettelijk verplicht het tarief zo laag en stabiel mogelijk te houden. Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

