125.000 euro subsidie voor vernieuwing twee Groningse musea

De subsidie is verstrekt via de regeling 'Vernieuwing vaste presentatie erfgoed'. Met die regeling kunnen musea en erfgoedinstellingen geld krijgen om de presentatie van hun vaste collectie te vernieuwen.



Museum Nienoord gaat met het geld de collectie op een interactieve manier presenteren in nieuwe museumzalen. Daardoor wordt het voor een breder publiek aantrekkelijk om naar het museum te gaan.



Ook gaat het museum een nieuw verhaal opzetten om de bijzondere collectie rijtuigen en sleden tentoon te stellen. In de gemoderniseerde entree (Oranjerie) kan het museum straks op een professionele manier bezoekers ontvangen. Het vernieuwde Nienoord gaat in het najaar van 2024 open.





Het Streekhistorisch Centrum verhuist in het voorjaar van 2024 naar een centraal gelegen locatie in Stadskanaal en gaat nauw samenwerken met de bibliotheek. In het nieuwe centrum komt de nadruk te liggen op educatie en participatie. Het centrum gaat zich richten op jongeren en veel samenwerken met onderwijsinstellingen. Het is een plek waar het verhaal van de streek wordt verteld, waar de vaste collectie te zien is en waar het documentatiecentrum beter toegankelijk is dan op de huidige locatie.