Politie zoekt getuigen mishandeling in rijdend voertuig op A7

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in een rijdend voertuig op de A7. Volgens de politie Oost-Friesland vond de mishandeling maandagavond 28 november plaats tussen 21.00 en 22.30 op de A7 tussen Hoogkerk en Drachten. De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben zich op te melden.

Het voertuig waar het om gaat, een grijze Renault Clio met opvallend rode remklauwen, is nog gestopt bij het Shell tankstation de Oude Riet, waar om hulp geroepen is.



Getuigen kunnen bellen met 0900-88 44 onder vermelding van zaaknummer 2022317551. Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

