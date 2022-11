Rond 21:15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor de brand. Er was sprake van forse rookontwikkeling in het pand. Omdat het pand gesloten was, moest de brandweer de deuren en ramen forceren om in het pand te kunnen komen.



De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Wel is de schade aan het pand groot. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Mogelijk is de brand ontstaan doordat een van de drogers in het pand oververhit is geraakt.