Geen vuurwerkverbod in Groningen; grote aftelshow op Grote Markt

Rond de afgelopen twee jaarwisselingen mocht in heel Nederland, en dus ook in Groningen, alleen licht vuurwerk (categorie 1) worden afgestoken, vanwege een dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. Zo'n totaalverbod is er dit jaar niet, wat betekent dat de gemeenten zelf mogen bepalen wat de regels zijn.



F1- en F2-vuurwerk

In Groningen is ervoor gekozen dit jaar nog geen vuurwerkverbod af te kondigen. Dat betekent dat er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur zowel categorie F1-vuurwerk als het zwaardere F2-vuurwerk mag worden afgestoken. Onder de lichtste categorie vallen onder andere sterretjes en knalerweten en bij F2 gaat het om siervuurwerk als cake- en combiboxen.