Vragen over opvangplekken Groningen voor stijgende aantal daklozen

Heeft de gemeente Groningen genoeg opvangplekken voor het stijgende aantal dak- en thuislozen? En hoe denken ze daar anders in te kunnen voorzien? Die vragen dienen Stadspartij 100 procent voor Groningen en ChristenUnie morgen in.

Het Leger des Heils liet maandag op basis van eigen onderzoek te constateren dat het aantal dakloze mensen fors is gestegen. De organisatie spreekt van een stijging van bijna 25 procent. Onder dakloze jongeren tussen 18 en 22 jaar is er zelfs sprake van een stijging van 50 procent. In aantallen steeg het aantal dakloze mensen tussen de zomer van 2021 en afgelopen zomer van 4876 naar 6016. Het Leger des Heils zegt zich zorgen te maken over de komende maanden.



"Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling en willen van het college weten of er signalen zijn van oplopende aantallen thuis- en daklozen in onze gemeente", zegt raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100 procent voor Groningen. Ook willen de partijen weten of de gemeente genoeg opvangplekken heeft, of ze die ook specifiek voor jongeren hebben en hoe de gemeente daar anders in denkt te kunnen voorzien.



De oorzaken van de forse toename in het aantal dak- en thuislozen is niet direct duidelijk. De partijen zijn daarom ook benieuwd of de gemeente signalen ziet dat de toename heeft te maken met hogere energieprijzen en inflatie.