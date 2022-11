FC Groningen hervat vrijdag de voorbereidingen op twede seizoenhelft

Maandag maakte RTV Oost bekend dat PEC Zwolle trainer Dick Schreuder voorlopig in Zwolle blijft en niet naar Groningen komt. Schreuder werd in diverse media nadrukkelijk aan FC Groningen gelinkt. Eerder werd al duidelijk dat de trainer van FC Emmen, Dick Lukken geen haalbare kaart bleek. Het zou kunnen betekenen dat de assistenten Alfons Arts en Dennis van der Ree voorlopig de leiding hebben. Van der Ree is in het bezit van de hoogste trainersdiploma.

In de aanloop naar de hervatting van de competitie op 8 januari is het nog onduidelijk hoeveel oefenduels de FC speelt en tegen wie. Wel is zeker dat de Trots van het Noorden op vrijdag 23 december om 13.00 uur op Sportcomplex Zoudenbalch aftrapt tegen FC Utrecht, In een wedstrijd die twee keer zestig minuten gaat duren. In Spanje zal de club tijdens het trainingskamp twee oefenwedstrijden spelen.