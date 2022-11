Slimme watermeter meet verbruik douchewater en wint studentenwedstrijd op Groningse Campus

Dat schrijft RTV Noord. Zondag was de finale op de Zernike Campus. Tijdens de 5G Student Battle werkten vijf teams van mbo-, hbo- en wo-studenten tijdens een hackaton 24 uur lang aan innovatieve producten of diensten waarbij 5G een rol speelt.



De winnaars kregen vijf drones. Volgens de vakjury was hun uitvinding "een mooi voorbeeld van hoe een Internet-of-things-toepassing gebaseerd op 5G kan helpen om water- en energieverbruik te verlagen".



Naast de hoofdprijs kon het publiek 5000 euro verdelen over de teams. Omdat het team 5G en Veiligheid de meeste publieksstemmen kreeg voor hun slimme brandweerhelm, ontvingen zij het hoogste bedrag. De helm biedt een brandweercommandant de gelegenheid om met verschillende sensoren direct inzicht te krijgen waar zijn collega-brandweerlieden zich bevinden.



De 5G Student Battle werd georganiseerd door 5Groningen, initiatief van Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en Alfa-college.