In het meezingcafé kunnen Groningers samen kerstliedjes zingen. Er is livemuziek en de teksten van de liedjes worden op een groot scherm geprojecteerd, zodat iedereen mee kan zingen.



Er is ook een dresscode. Om de kerstsfeer compleet te maken hopen de organisatoren dat iedereen zijn of haar mooiste kerstoutfit uit de kast trekt. "We verheugen ons op veel glitter, foute kersttruien, kerstmutsen of misschien wel een Onesie", aldus de organisatie.



Het meezingcafé begint om 7 uur en duurt tot 9 uur in de centrale hal van Forum Groningen. Meer info staat op de website: bijvrijdag.nl/kerstmeezingcafe.