Speeldata tweede helft seizoen FC Groningen bekend

Een week later staat de eerste competitiewedstrijd van 2023 in de Euroborg op het programma. Van de in totaal nog tien te spelen thuisduels. Zondag 15 januari is Feyenoord om 16.45 uur te gast in Groningen. Twaalf dagen later volgt op donderdag 26 januari de thuiswedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. Andere interessante thuisontmoetingen zijn onder andere de confrontatie met FC Emmen op zaterdag 18 februari.