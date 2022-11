Kastanjeziekte grijpt om zich heen in de regio

De kastanjeziekte werd in 2005 voor het eerst in Groningen aangetroffen. Door de ziekte verzwakken bomen en worden ze vatbaar voor aantasting door zwammen. Bij ernstige aantasting kan dit ertoe leiden dat er spontaan takken afvallen. Sinds 2011 heeft de ziekte zich snel verspreid onder kastanjes die de gemeente in beheer heeft.



Ook in het centrum is de kastanjeziekte geconstateerd. Afgelopen week zijn de inspecties, die drie keer per jaar gedaan worden, afgerond. Dit heeft tot gevolg dat er 12 kastanjes alleen al in het centrum verwijderd moeten worden.