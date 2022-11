De plundering gebeurde vorig jaar op een zondagmiddag in november tijdens een coronademonstratie. Tijdens de demonstratie braken rellen uit. Met een groep mensen plunderde de tiener de brillenzaak. Er werden ook bushokjes gesloopt, maar daarvoor was onvoldoende bewijs om tot een veroordeling over te gaan.



De schade in de brillenzaak was groot, maar is door de verzekering vergoed. De zestienjarige was de eerste van de groep is voor de kinderrechter moest verschijnen en is veroordeeld. De rest van de groep moet later eveneens voor het gerecht komen.



De rechter legde de straf ook op voor de diefstal van drie scooters in april dit jaar. Hierbij hield de rechter rekening met gedragsstoornissen en verminderde toerekeningsvatbaarheid van de tiener, vanwege eerdere veroordelingen voor vergelijkbare vergrijpen.