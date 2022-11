Nieuwe soepfiets in Groningen is klaar voor gebruik

Vanaf die avond trekken de vrijwilligers weer wekelijks op vrijdag en zaterdag met de fiets de binnenstad in om dak- en thuisloze mensen en ieder ander die daar behoefte aan heeft, te voorzien van onder meer soep, broodjes en koffie of om gewoon een praatje te maken.



Het Leger des Heils probeert met de soepfiets mensen te bereiken die een afstand hebben tot de maatschappij of die hulpverlening mijden. Het is vooral voorzien in de eerste levensbehoefte, maar het is ook gericht op contact met en aandacht voor onze medemens.



De oude soepfiets was na vele jaren trouwe dienst dringend aan vervanging toe. Dat was voor Sylvester, medewerker van het Leger des Heils Noordoost en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen rondom de soepfiets, reden om dit voorjaar een crowdfundactie op te zetten. Tot zijn blijdschap sloeg de actie aan en was in korte tijd de benodigde 6500 euro binnen.



Terugblikkend vertelt Sylvester: "Het was geweldig om te zien dat er zoveel mensen betrokken waren en een steentje wilden bijdragen. Daarnaast hebben we van zowel collega's als buitenstaanders ook veel leuke reacties gehad op de actie. We kregen vaak te horen dat men het een prachtig initiatief van het Leger des Heils vindt dat wij met vrijwilligers de dak- en thuislozen in de stad Groningen willen voorzien van extra eten en drinken en daarnaast van belangrijke spullen voor de winterperiode."



Het grote voordeel van de nieuwe soepfiets is dat hij lichter is en het fietsen veiliger en prettiger is voor de vrijwilligers. Sylvester: "Hierdoor kunnen we ook een grotere afstand afleggen. Daarnaast hebben we meer ruimte waardoor we meer kunnen meenemen, zoals slaapzakken, kleding, ondergoed, mutsen et cetera. Deze spullen zijn belangrijk voor mensen om zich warm te kunnen houden, vooral nu het weer kouder wordt."



De huidige groep vrijwilligers bestaat uit ongeveer 25 personen, die bij toerbeurt per tweetal op pad gaan. Zij zijn erg blij met de nieuwe soepfiets. "Het is sowieso een ontzettend belangrijk initiatief, dat met deze opvallende soepfiets nog beter gezien zal worden. Het doel is natuurlijk om de mensen wekelijks te mogen treffen en ze te voorzien van wat extra's om de winterperiode meer dragelijk te maken", laat een van de vrijwilligers weten.