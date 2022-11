Bouwvakker uren klem bij ongeval Kleine der A Groningen

De man zat liefst 2,5 uur bekneld voor de hulpdiensten hem wisten te bevrijden, mede dankzij het gebruik van twee hijskranen. Dat was een lastig karwei volgens de brandweer, vanwege de instabiliteit van de steiger.



Ook een traumateam was ter plaatse. Om 14:50 uur ging de man met spoed naar het UMCG. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.