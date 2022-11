Universiteitsbibliotheek Groningen: 3 ton extra aan energie; openingsuren worden beperkt

De Universiteitsbibliotheek (UB) in Groningen is dit jaar 300.000 euro extra kwijt aan energiekosten. Om de verwarmingskosten niet uit de hand te laten lopen is besloten het aantal openingsuren terug te brengen.

Volgens de Ukrant, de nieuwvoorziening voor de universiteit, gaat het bij het terugbrengen van het aantal geopende uren eerst om een proef, die op 1 december ingaat. Tijdens deze proef zal het aantal openingsuren per week met twintig worden verminderd. Het besparen op de openingsuren is mogelijk door de bibliotheek 's morgens later (om negen uur) te openen, en 's avonds om tien uur te sluiten. Op zaterdag en zondag gaat de bibliotheek 's morgens om tien uur open, en sluit dan 's avonds om acht uur, zo meldt de Ukrant.

