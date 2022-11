Damwandplanken voor kabelkanaal bij H.L. Wichersstraat in Groningen

Ook slopen de wegwerkers delen van de betonnen uitvulwanden langs de verdiepte ligging. De werkzaamheden leiden tot geluidsoverlast en trillingen in de directe omgeving.



Het kabelkanaal is een betonnen goot die zo groot is dat een mens erin kan staan. In dit kabelkanaal legt men alle kabels en leidingen die nodig zijn voor de voorzieningen in de verdiepte ligging, zoals ventilatoren, dynamische bebording en verlichting. Door deze in een apart kanaal naast de verdiepte ligging te plaatsen, kunnen de wegwerkers er later goed bij voor reparatie en onderhoud.



De damwandplanken zijn minder lang dan de planken die men heeft ingetrild voor de bouwkuip zelf. Nadat de damwandplanken zijn geplaatst, graven de wegwerkers de ruimte tussen de damwandplanken uit. Ook slopen zij delen van de betonnen uitvulwanden langs de verdiepte ligging. Vervolgens hijsen ze de prefab betondelen van het beloopbaar kabelkanaal stuk voor stuk in.