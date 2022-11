Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor extreme stijging (2.500 euro) energierekening

Volgend jaar stijgen de belastingen op de energienota voor huiseigenaren met een gemiddeld energieverbruik met maar liefst 226 procent, aldus VEH. In 2023 vallen de gevolgen door het prijsplafond voor de meeste huishoudens nog mee, maar als het prijsplafond eind 2023 stopt, gaan álle huishoudens de belastingverhoging in hun portemonnee voelen.



"Als de huidige belastingplannen ongewijzigd worden doorgevoerd, betekent dit voor de gemiddelde huiseigenaar met een gelijkblijvend energieverbruik een belastingverzwaring van euro 528 ten opzichte van 2022. De leveringstarieven van gas en stroom in 2024 kunnen niet worden ingeschat, maar uitgaand van het prijspeil van januari 2023 zou de gemiddelde energierekening daardoor met maar liefst euro 2.500 stijgen. Dat sluit aan op berekeningen van de overheid, die stelt dat een huishouden met een gemiddeld verbruik in 2023 in totaal zo'n euro 2.500 voordeel heeft van het prijsplafond", stelt VEH in een verklaring.



Huishoudens die op tijd energiebesparende maatregelen hebben genomen, zonnepanelen hebben of energiebewust leven, kunnen de stijging van hun energienota voor een groot deel voorkomen. Maar mensen die dergelijke besparingen niet hebben kunnen realiseren, staat een enorme lastenverhoging te wachten, waarschuwt de vereniging.