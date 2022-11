Verschillende plekken in stad kleuren vrijdag oranje: stop geweld tegen vrouwen

In Groningen is een aantal bekende plekken vanaf vrijdag 25 november oranje verlicht. Dat heeft te maken met de start van de internationale campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen, in Groningen.

Met het verlichten van het kunstwerk Ultra (foto boven) op vrijdag 25 november 2022 om 19.30 uur start de internationale campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen, in Groningen. Tot en met 10 december kleuren verschillende plekken in de gemeente dan oranje, waaronder het kunstwerk Ultra, het Academiegebouw, de Van DoorenVeste (Hanzehogeschool) en de koepel van DOT.

Daarnaast wappert de campagnevlag op veel plekken in de gemeente. Dit jaar is het thema preventie, het investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Nadrukkelijk kiezen de samenwerkende organisaties ervoor om ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.

Wethouder Zorg en Veiligheid Manouska Molema: "Ook in Groningen is nog steeds sprake van huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Bij de aanpak van geweld ligt vaak de aandacht op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we willen ook investeren in het voorkomen van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Het thema van dit jaar 'preventie' sluit hier goed bij aan. Wij willen ons hier als college de komende jaren voor inzetten."

In Groningen geven de organisatoren vorm aan het thema van de campagne door verschillende activiteiten te organiseren, in samenwerking met onder andere Sense, de Nachtraad, Jimmy's, WIJ Groningen en Zonta. Het gaat onder andere om een wandeling 'Niet alleen in 't donker', uitdelen van oranje rozen door Zonta, mandarijnen op WIJ locaties en verschillende activiteiten die aansluiten bij Orange the World bij Jimmy's.

Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl.

Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als individu, als professional, als vriend, teamgenoot, buur of collega. Mensen die medestander zijn krijgen een speciale nieuwsbrief met allerhande praktische tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen.

Kijk voor meer informatie over de campagne op de website www.orangetheworld.nl