Vijftiende Winterwelvaart: een weekend vol met sfeervolle gebeurtenissen

Klinkende namen als Géonne Hartman, Karin Sitalsing, Usva, Seewolf, Way up North, Noordstaat, Pittig Gekruid en Clash zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk winters programma.



Overtuigde eenvoud, angstaanjagende rust en een razende wind. Dat is het geluid van Seewolf. De muziek van deze vier mannen uit het noorden kan het best omschreven worden als Psychedelische Indie Rock.



Op theaterschip de Verwondering maken studenten van Noorderpoort met hun talkshow Taboe Takkie op vermakelijke manier onderwerpen als inclusiviteit, diversiteit, seksualiteit, schaamte & cancelculture bespreekbaar.



Op de Pelikaan tonen drie niet-Groninger en drie Groninger kunstenaars die in de nautische geschiedenis zijn gedoken collectief hun site-specific werk.



Voor kinderen zijn er naast het bekende mastklimmen op de Jantje workshops en een speurtocht in het museum.



WinterWelVaart is een samenwerking van Museum aan de A, Vereniging Historische Zeilvaart Groningen en Buurtvereniging A-Kwartier. Dit jaar wordt het programma mede verzorgd door de Akerk, Noordstaat, Usva, Pittig Gekruid, Het Resort, Clash Events, 3 voor 12 Groningen, Werf Wolthuis en Visserijmuseum Zoutkamp. Het festival krijgt financiële steun van gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen, provincie Groningen en anderen.