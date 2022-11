Verkeerswijzer Groningen start campagne tegen lachgas in het verkeer

De campagne wordt gevoerd via sociale media en richt zich op jongeren en specifiek op passagiers. TeamAlert, die de campagne ontwikkelde, heeft onderzoek gedaan en daaruit bleek dat jongeren het vervelend vinden om de bestuurder aan te spreken op lachgasgebruik in de auto. De campagne moet de passagiers helpen het gesprek aan te gaan.



De lachgascampagne is onderdeel van een campagne van VWG tegen drugsgebruik in het verkeer. Speciale teams gaan het uitgaansgebied in de stad Groningen in en naar festivals om daar met jongeren het gesprek aan te gaan over het gevaar van drugs in het verkeer met als doel ze niet meer onder invloed op de fiets, op de scooter of in de auto te laten stappen.