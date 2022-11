Nieuwe vormen van extremisme in opkomst in Noord-Nederland

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat vandaag verschijnt, dat in opdracht van de gemeente Groningen is uitgevoerd door RUG-onderzoekers Pieter Nanninga, Leonie de Jonge en Fleur Valk.



De opkomst van extremisme geldt met name voor anti-overheidsextremisme, waarbij regelmatig kruisbestuiving plaatsvindt met extreemrechts. Volgens de onderzoekers is er meer bewustwording, expertise en capaciteit is nodig om de recente ontwikkelingen omtrent radicalisering en extremisme in de regio adequaat te adresseren.



De ontwikkeling van nieuwe vormen van extremisme heeft geleid tot een stijgend aantal extremisme-gerelateerde incidenten in de regio, variërend van bedreigingen en vernieling tot een aanslag op een journalist.