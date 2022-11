Komend weekend geen treinen maar bussen tussen Groningen - Veendam/Winschoten/Weener

ProRail is op het traject op meerder plekken bezig met het ballastgrind. Verder gaan ze bij Bad Nieuweschans bezig met een overweg. De treinvervangende halte in Bad Nieuweschans is verplaatst vanwege de afsluiting van de spoorwegovergang. Opstappen kan bij de kruising van de Hoofdstraat en de Europaweg.



Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals een ov-chipkaart. Bij deze werkzaamheden check je in en uit zoals je dat gewend bent bij de in- en uitcheckpalen op het treinstation of bij de mobiele in- en uitcheckpalen.