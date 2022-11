In de eerste helft van dit jaar kwamen er al meer klachten uit Groningen binnen bij de ombudsman dan in heel vorig jaar. In 2021 kwamen er 236 klachten binnen, in de eerste helft van 2022 waren dat er er al 386. De klachten gingen onder andere over de rommelige aanpak van de subsidieregeling en het lange wachten op versterking of afhandeling.



De ombudsman is daarover teleurgesteld. "De boodschappen van de overheid over de aanpak van de gevolgen van de gaswinning zijn steeds holler gaan klinken", stelt hij in het rapport Beloftes maken schuld. "Ondanks goede bedoelingen van de overheid gaat het niet goed."



De stijging verbaast de ombudsman niet, aangezien de regels ingewikkeld zijn en er van het aardbevingsgebied geen crisisgebied is gemaakt.