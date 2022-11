Vrijdag protest in Groningen tegen geweld tegen vrouwen

"Het probleem van geweld tegen vrouwen is nog lang niet voorbij", vertelt woordvoerder Tika. "Het is niet alleen een cultureel, maar ook een materieel probleem." Volgens het CBS zijn er jaarlijks 100.000 slachtoffers van aanranding. Deze cijfers zijn exclusief andere vormen van seksuele intimidatie, zoals ongewenste aanrakingen. 90 procent van deze slachtoffers is vrouw. Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht.



De eisen van het comité zijn: