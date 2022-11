Xandra Groenewold nieuwe voorzitter Ondernemersfonds Groningen

Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant (GROC) dinsdag.



Groenewold is na 25 jaar ondernemerschap geen onbekende in stad en ommeland. Met haar media & communicatiebedrijf Pro-Time Broadcast BV, dat ze in 2018 verkocht, werkte ze jarenlang voor diverse landelijke media en andere opdrachtgevers.



Groenewold is een verbinder pur-sang met een breed netwerk in Noord Nederland. Ze zet zich al jaren in voor het beter op de kaart zetten van al het moois dat Groningen te bieden heeft. "Ik wil de boel vooruit helpen. Ik heb een groot netwerk, maar ik vind: daar moet je dan ook wat mee doen. Verbindingen leggen en economisch Groningen beter en mooier maken", zo zegt ze over haar ambities bij het Fonds.



"We hebben er alle vertrouwen in met Xandra voor de komende jaren de juiste vrouw op de juiste plaats te hebben" reageert het bestuur op haar benoeming. "Haar communicatie achtergrond zal ongetwijfeld meehelpen om dat wat het Ondernemersfonds te bieden heeft nog meer bij de ondernemers van Groningen, Haren en Ten Boer onder de aandacht te brengen."



Het Ondernemersfonds stimuleert en faciliteert ondernemers en ondernemersverenigingen bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad. Het fonds daagt het georganiseerde bedrijfsleven uit met initiatieven te komen op het gebied van onder andere bereikbaarheid, duurzaamheid, aantrekkelijke bedrijventerreinen en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.