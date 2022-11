Twee weken werkzaamheden tussen Aduard en Den Ham

In die periode is de N983 afgesloten vanaf de op- en afritten van de Friesestraatweg (Nieuwklap) tot en met Den Ham. Fietsers en voetgangers kunnen tussen 21 en 28 november de werkzaamheden passeren.

In deze periode worden er verschillende werkzaamheden gedaan. Er wordt gewerkt aan de versteviging van de bermen en het asfalt wordt waar nodig gerepareerd. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat onderhoud uitvoeren aan de tafelbrug. Het doel van deze werkzaamheden is om het aantal storingen te verminderen. De brug staat gedurende deze periode open en is daardoor gestremd voor al het verkeer.



Vanwege de verschillende werkzaamheden zijn de afsluitingen in verschillende delen: