Bouw Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog gaat door; Zeehondencentrum vertrekt uit Pieterburen

Aanvankelijk lag er al een ontwerp van architect Dorte Mandrup, maar dat was volgens critici te fors. Dat ontwerp is nu aangepast en goedgekeurd en zal gebouwd worden door de Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum.

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in de haven van Lauwersoog wordt een plek om het Waddengebied mee te maken. Een nieuw gebouw met een ander perspectief op de grens van land en water, Groningen en Fryslân, zoet en zout, midden in het Waddengebied. Hier worden krachten gebundeld van onderzoekers, zeehondenverzorgers, duurzame vissers, bewoners en ondernemers.

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee is een initiatief van en bouwt voort op Zeehondencentrum Pieterburen. Dankzij de zeehondenopvang en -zorg van de laatste 50 jaar is er zoveel meer bekend over het leven in de Waddenzee en hoe dat leven zich verbindt met het leven van de mens. De zeehond kan daarom gezien worden als één van de graadmeters van de gezondheid van de Waddenzee.