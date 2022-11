De Suikerzijde: eerste werkzaamheden kunnen beginnen voor Groningens nieuwste wijk

De eerste werkzaamheden voor de aanleg van Groningens nieuwste wijk De Suikerzijde kunnen beginnen. Daar heeft de gemeente Groningen overeenstemming over bereikt met diverse natuurbeschermingsorganisaties. Ook de rechter keek mee, en die oordeelde dat dit akkoord niet in strijd is met de Wet Natuurbescherming, en deze zette het licht op groen.

De eerste werkzaamheden op De Suikerzijde kunnen op verzoek van de gemeente daardoor binnenkort starten. De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) (namens meerdere natuurorganisaties) en de gemeente Groningen hebben met instemming van de provincie Groningen, afspraken gemaakt over de eerste werkzaamheden en over het uitstellen van de procedure voor de aanleg van het compensatiegebied in Polder de Oude Held. Dat meldt de gemeente Groningen. De rechtbank Noord-Nederland heeft hier vervolgens positief over besloten. Eerder besloot de rechtbank Noord-Nederland de benodigde ontheffing op de Wet Natuurbescherming te schorsen. Nu is deze schorsing gedeeltelijk opgeheven. Het besluit van de voorzieningenrechter maakt het mogelijk om begin volgend jaar werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om het dempen van de zogenoemde waswatervijver met grond uit nabij gelegen hoger gebied. Het dempen hiervan is nodig voor het brughoofd en de aansluiting van de eerste brug over het Hoendiep naar De Suikerzijde en voor het grondwerk van het eerste bouwveld. Het is de bedoeling dat de brug volgend jaar gebouwd kan worden.

