Kunst en koffie komen samen bij deze nieuwe zaak

Dat schrijft de Groninger Ondernemers Courant (GROC). Tien jaar geleden rondde Roel zijn opleiding aan Minerva af. Hij deed verschillende exposities in Amsterdam, maar zijn passie voor koffie kriebelde destijds ook al. Hij werkt al twaalf jaar in de horeca en had jaar en dag met veel plezier een eigen koffiehoek bij Mr. Mofongo. Een eigen zaak was altijd al een droom. Toen kwam de zaak van Bij Britta vrij. 'Ik ben gewoon naar binnen gestapt en heb een praatje gemaakt met de vorige eigenaars. Vanwege mijn passie en gedrevenheid viel de keuze op mij. Ze gunden het mij en daar ben ik ze heel dankbaar voor', zegt Roel met een glimlach.

Nu kan hij met zijn twee passies combineren: kunst en koffie. Als het rustig is, gaat hij soms in de zaak schilderen. 'Dat vinden mensen leuk', zegt Roel. Hij haalt zijn schouders op. 'Wat je hier ziet, dat ben ik. Ik had de kans die twee passies samen te brengen, dus ik was gek geweest om dat niet te doen.'



Een eigen koffiezaak betekent hard werken en vroeg beginnen. Koffie bij Roel is zes dagen per week open en opent op werkdagen al om half acht. 'Maar het is letterlijk loon naar werken. Ik vind het prettig dat het van mezelf is en merk dat het me juist energie oplevert om eigen baas te zijn.'



Soms is de drukte overweldigend. 'Laatst was er een open dag van de RUG, toen ging ik nat. Dan mis je eigenlijk twee handjes om even te helpen, maar gelukkig heb ik vrienden die dan kunnen bijspringen. En qua oppervlak kan ik het aan in mijn eentje.'