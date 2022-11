Te weinig openbare toiletten in Groningen; provincie is een 'toiletwoestijn'

Dat er zo weinig openbare toiletten zijn, is niet alleen vervelend voor buik- en blaaspatiënten, maar voor ons allemaal. Dat zegt de Maag Lever Darm Stichting, die het onderzoek uitvoerde samen met HogeNood-app. Deze app maakt meer dan 8000 toiletten in Nederland vindbaar.



"Het is opvallend dat de stad Groningen het als beste doet van de hele provincie Groningen, terwijl ze niet eens een voldoende haalt", zo stelt een woordvoerder van de Maag Lever Darm Stichitng. "Dat zegt wat over de toiletwoestijn die de provincie Groningen is. De 95 procent van de mensen die in online peiling van RTV Noord zeiden dat er niet genoeg toiletten in Stadskanaal en Groningen zijn, hebben helemaal gelijk. Zeker Pekela mag zich schamen: zij staat al drie jaar lang onderaan de lijst van de provincie die het als slechtste van heel Nederland doet."



Volgens de woordvoerder geeft een op de drie mensen aan dat het tekort aan toiletten invloed heeft op hun levenskwaliteit. Het beperkt hun bewegingsvrijheid bij onder andere het winkelen, evenementenbezoek en het uitgaan. "De Toiletalliantie pleit er daarom voor dat er in stadscentra en recreatiegebieden als parken om de 500 meter een toilet moet zijn. Dat is nog in lang niet alle gemeenten het geval en daarom blijven we strijden voor voldoende toiletten voor iedereen.