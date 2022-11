Het steekincident vond plaats voor een pand aan de Bocht Oosterdiep. De melding kwam rond 18.15 uur binnen. Toen de politie arriveerde werd er in het pand een gewonde man aangetroffen. Hij was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis om daar aan zijn verwondingen te worden behandeld.



De naam van de verdachte is bij de politie bekend. De politie roept de verdachte dan ook op om zich te melden.



Het incident is door een of meer bewakingscamera's vastgelegd.