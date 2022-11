Afrit Hoogkerk blijft week langer dicht

De renovatie van het viaduct is begin september gestart. Omdat het viaduct onderdeel is van de afrit, moest deze tijdelijk dicht. De planning was dat de afrit op maandag 21 november open zou haan. De werkzaamheden duren echter langer dan verwacht, vanwege problemen met de levering van materialen, zo meldt Aanpak Ring Zuid.

Voor het renoveren van het viaduct was al extra tijd uitgetrokken omdat er schade was ontdekt in de bovenste laag van het viaduct (de druklaag). Dit was mogelijk nog een gevolg van een brand die in het verleden bij het viaduct heeft gewoed. Destijds is een deel van de druklaag vervangen, maar ook een deel niet. Het al vervangen gedeelte hoefde niet gerenoveerd te worden. De schades die ontdekt waren, hebben geen invloed gehad op de constructieve betrouwbaarheid van het viaduct.