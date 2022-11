Gemeente Groningen krijgt duurzaam (en een stuk lichter) asfalt

Wethouder Stadsbeheer Mirjam Wijnja: "Groningen heeft veel kennis en deskundigheid in huis. Met deze door ons ontwikkelde innovatie zorgen we voor minder CO2-uitstoot, minder hittestress en een prettiger en veiliger leefomgeving." De gemeente Groningen stelt het 'recept' gratis beschikbaar aan andere gemeenten. Na korte periode van ingecalculeerde slijtage worden witte stenen in het asfalt zichtbaar. Deze witte stenen zorgen voor een lichte kleur van de weg en een daling van de oppervlaktemperatuur. Deze zal daarom op een zonnige dag tussen de 10 en 15 graden afnemen. Bijkomende effecten hiervan zijn een daling van de nachttemperatuur. Door de lichtere kleur van het asfalt kan in de avonduren verlichting meer weerkaatsen en zijn schaduwen beter zichtbaar. De gemeente onderzoekt nog hoeveel procent de straatverlichting kan dimmen om zo energie te besparen.

Door de lagere oppervlaktetemperatuur van het asfalt is er minder kans op spoorvorming en rafeling door gebruik van de weg. Dit leidt tot minder onderhoud. De verwachting is dat GemGroReflection langer meegaat dan de gebruikelijke vijftien jaar door de daling van de temperatuur en minder spoorvorming.



GemGroReflection wordt geproduceerd op een temperatuur van circa 130 graden. Gangbaar is een temperatuur van circa 160 graden, wat goed is voor CO2-reductie. Na zijn levenscyclus kan het asfalt gerecycled worden. Het asfalt voldoet aan alle wettelijke eisen. Het nieuwe asfalt wordt standaard gebruikt bij vervangingsopgaven in wijken en dorpen.



Op het fietspad tussen de Rijksweg en Driebondsweg over het Damsterdiep is een proef aangelegd. Deze is als uitzondering opgeschuurd zodat de lichte kleur die door gebruik ontstaat hier al zichtbaar is. Donderdag 17 november legde wethouder Wijnja het eerste stuk aan in Wimpel in de stadswijk Lewenborg.