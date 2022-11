Groninger (25) neemt zetel in Tweede Kamer in van Khadija Arib

Het Groningse PvdA-gemeenteraadslid Julian Bushoff (25) vertrekt naar de Tweede Kamer. Hij neemt de zetel in die vrij kwam na het vertrek van Khadija Arib, die begin november haar ontslag indiende. Met de komst van Bushoff bestaat een relatief groot deel van de PvdA-fractie in Den Haag uit leden met Groningse roots, want PvdA fractievoorzitter Attje Kuiken werd in Groningen geboren, en Henk Nijboer woont in Groningen.

Julian Bushoff (25) is nu nog fractievoorzitter van de PvdA Groningen. Hij wordt dinsdag 22 november beëdigd als Tweede Kamerlid. Bushoff: 'Ik vind het bijzonder en eervol om namens de PvdA vanuit de Tweede Kamer voort te zetten wat ik nu in Groningen doe, namelijk knokken voor bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Hoewel ik Groningen zeker ga missen, blijf ik me voor Groningers en het Noorden inzetten." PvdA-lijsttrekker en wethouder Carine Bloemhoff zal haar fractievoorzitter gaan missen. Bloemhoff en Bushoff voerden bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen nog samen de lijst aan en loodsten de PvdA met twee wethouders opnieuw het Groningse gemeentebestuur in. Bloemhoff: 'Het is Julian en de Tweede Kamerfractie van harte gegund, maar ik ga 'm missen en de Groningse politiek ook'. Bloemhoff en haar collega PvdA-wethouder Rik van Niejenhuis roemen de rol die Bushoff volgens hen achter de schermen speelde in de fractie en coalitie. Ook zijn politieke resultaten zijn volgens de PvdA-Groningen bijzonder: "De schoonmakers die in dienst komen van de gemeente, dat was echt een politieke doorbraak", aldus Bloemhoff. Wethouder Van Niejenhuis noemt het initiatiefvoorstel van Bushoff voor meer betaalbare woningen ongekend: "Ik denk dat er geen een raadslid is dat zo'n veel omvattend voorstel voor meer betaalbare woningen en ruim 100 miljoen heeft gemaakt en door de raad geloodst." Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen