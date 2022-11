Al acht kinderen in Martini Ziekenhuis met ernstige brandwonden door vuurwerk

Volgens brandwondenarts Merit van Eck worden kinderen soms ook uitgedaagd door challenges op sociale media. "We zien bijvoorbeeld kinderen die de een brandwond hebben opgelopen aan de onderkant van hun voet. Dit is veroorzaakt door het uittrappen van een brandend grondtolletje met de schoen. Dat geeft een harde knal en is daardoor een populaire challenge op sociale media. Als je pech hebt, brandt het grondtolletje door je schoenzool heen in de huid van je voet. Met alle gevolgen van dien."



Ook sterretjes, die klem komen te zitten tussen trui en jas of in aanraking komen met een synthetische jas of bontkraag, kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. "Ook zien we ernstige brandwonden doordat een tolletje in een schoen of laars terecht komt en door de sok heen de huid ernstig verbrandt."



Volgens het brandwondencentrum zijn ouders zich er niet altijd van bewust dat kindervuurwerk, ofwel categorie 1 of F1 vuurwerk, gevaarlijk kan zijn. "Helaas is dat wel het geval. Al het vuurwerk waar kruit in zit, kan gevaarlijk zijn."