Nedersaksenlijn niet meegenomen in miljardenpakket infrastructuur

Dat zegt de directeur in een interview met RTV Noord. Het kabinet maakte maandag bekend 7,5 miljard euro beschikbaar te stellen voor infrastructurele projecten. Het merendeel van dat bedrag komt terecht in de Randstad en de regio Eindhoven. Zo'n 242 miljoen gaat naar Regio Groningen-Assen. De gemeente Groningen sleept het grootste deel in de wacht, namelijk 188 miljoen.



Dat geld is onder meer bedoeld voor de bouw van een nieuw station bij de toekomstige woonwijk Suikerzijde in de stad Groningen, een aanpassing van de Ring Zuid en investeringen in de regio Assen.



Schroor had graag gezien dat er ook een toezegging van het benodigde geld voor de Nedersaksenlijn in het pakket was opgenomen. Hij noemt het 'investeren op dezelfde postzegel' dat een groot deel van hetzelfde geld weer in de Randstad terecht komt. "Terwijl hier de ruimte ligt voor de woningbouwplannen en de stikstof. Het is weer zo'n gemiste kans. Remkes zegt dat de kloof tussen de Randstad en de regio steeds groter wordt. Door dit soort plannen niet te honoreren, wordt deze kloof niet kleiner."



De Nedersaksenlijn is een voorgestelde directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen. Om deze spoorlijn te realiseren zou een railverbinding tussen Emmen en Stadskanaal moeten worden aangelegd om de spoorlijnen Almelo - Mariënberg en Mariënberg - Emmen te verbinden met Stadskanaal - Zuidbroek.