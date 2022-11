Politie zoekt overvaller pizzeria

De politie is op zoek naar een jongeman die op 17 oktober 2022 een pizzeria in Groningen probeerde te overvallen. Rond 22.00 uur bedreigde hij de medewerkers van de onderneming met een mens. De dader verliet de zaak toen de medewerkers zichzelf in veiligheid brachten. Omdat de verdachte nog niet opgepakt is, deelt de politie beelden van de overval in de hoop dat iemand de overvaller herkent.

De dader is een jongeman van rond de zestien à zeventien jaar met een getinte huidskleur. Hij droeg op het moment van de overval een lichte jas met daaronder een grijze capuchontrui. Hij had een blauwe Albert Heijn tas bij zich en dreigde met een keukenmes van 30 cm. Nadat het personeel van de pizzeria zichzelf in veiligheid heeft gebracht, vlucht de dader via de Zonnelaan op een fiets in de richting van de Eikenlaan. Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

