Jeroen Sportel van Vive la Vie verkozen tot 'Chef van het jaar'

Jeroen Sportel, eigenaar en chef-kok van restaurant Vive la Vie in de Oosterstraat in Groningen, is verkozen tot 'Chef van het Jaar 2023'. Het ging om een verkiezing van restaurantvereniging JRE-Nederland.

Voor Sportel voelt het winnen van de prijs als een enorme boost voor hemzelf en Vive la Vie. "Het is een bevestiging dat je goed bezig bent en dat je werk gewaardeerd wordt door je collega-restaurateurs, en wellicht brengt het ook weer nieuwe gasten", reageert hij. "Wat het extra bijzonder maakt, is dat de onderscheiding is toegekend op basis van de stemmen van de ruim 40 JRE leden."



De Awards van JRE-Nederland werden maandag uitgereikt in Holten. Sportel werd dus gekozen tot Chef van het Jaar en Corine Vink, vinoloog van Amused Food & Wine in Hardenberg mag zich Gastvrouw van het jaar 2023 noemen. De award voor Restaurant van het Jaar 2023 ging naar SILLYFOX van Joppe Sprinkhuizen in Veghel.



JRE-Nederland is een vooraanstaande restaurantvereniging waarin jonge en ambitieuze ondernemers zich hebben verenigd. De vereniging wil met deze Awards uitzonderlijk talent en opvallend ondernemerschap belonen.



Vive la Vie is door Jeroen Sportel zelf verbouwd en ingericht, waarbij de open keuken letterlijk en figuurlijk het kloppende hart van de zaak is. Centraal staat de Franse klassieke keuken met Aziatische invloeden uit onder andere Cambodja, Thailand en Laos.