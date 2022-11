Dit moet nog gebeuren na ingebruikname nieuwe Julianaplein

Het eerste wat dan nog moet gebeuren, is het opruimen van de bestaande ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg. Dit is deels nog de oude ringweg uit de jaren zestig (de zuidbaan) en deels een tijdelijke weg (de noordbaan). Ook andere tijdelijke wegen moeten we nog weghalen, zoals bij het Vrijheidsplein. Nadat deze wegen zijn gesloopt, moet de vrijgekomen ruimte nog opnieuw worden ingericht.



Ook het Zuiderplantsoen moet nog worden ingericht. Terwijl het verkeer er onderdoor rijdt, worden bomen en struiken op de deksels van de verdiepte ligging geplant en fiets- en wandelpaden aangelegd. Een van de onderdelen van het Zuiderplantsoen is de Esperantotunnel. Dat wordt een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor door. Al in 2017 is de betonnen ombouw van de tunnel onder het spoor geplaatst. Deze tunnel kan pas worden afgemaakt nadat de tijdelijke noordbaan van de ringweg, die tot 2024 in gebruik is, is weggehaald.



Tot slot wordt ook op andere plekken extra groen aangebracht, bijvoorbeeld bij het Julianaplein. Verder zijn er altijd nog onderdelen die afgewerkt moeten worden.