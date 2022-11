FC Groningen ontslaat trainer Frank Wormuth per direct

FC Groningen heeft hoofdtrainer Frank Wormuth per direct ontslagen. De Trots van het Noorden is tot de conclusie gekomen dat er binnen de club onvoldoende draagvlak is voor het langer laten aanblijven van de Duitse oefenmeester, die nog een contract had tot de zomer van 2025. FC Groningen staat vijftiende in de Eredivisie en verloor dit seizoen al acht keer in veertien duels.

De directie van de club betreurt het zeer dat het deze ingrijpende maatregel moet nemen, maar zegt deze moeilijke beslissing te moeten nemen in het belang van FC Groningen. Hoewel de afgelopen maanden veel energie is gestoken in het realiseren van verbeteringen, heeft de clubleiding moeten vaststellen dat er geen basis is de samenwerking met Wormuth succesvol te continueren.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus reageert op de site van de club. 'We hebben afgelopen winter met de volle overtuiging voor Frank gekozen als nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. Dit blijkt nu een grote inschattingsfout te zijn geweest, die ik mijzelf als technisch eindverantwoordelijke enorm aanreken. De afgelopen maanden is gebleken dat het hier bij en met FC Groningen geen goede match is geweest. De werkwijze van Frank is onvoldoende aangeslagen.'

Om te vervolgen. 'Wij zijn van mening dat het hem niet is gelukt om voldoende draagvlak te creëren en zijn ideeën over te brengen op zijn staf en de spelersgroep. Er is te weinig duidelijkheid en verbinding. Dat zie je terug in een gebrek aan ontwikkeling van de spelersgroep, de staf en in de resultaten. De juiste voorwaarden om structureel en duurzaam succes te boeken, waren in onze ogen niet aanwezig.'

De club gaat zich beraden hoe het de technische staf vorm gaat geven richting de tweede helft van het seizoen 2022/2023. De competitie ligt vanwege het WK voetbal stil tot begin januari.