Sinterklaas komt naar Groningen op 19 november

Sinterklaas komt 19 november naar Groningen. Traditiegetrouw passeert de boot met aan boord de goedheilig man en zijn Pieten rond kwart voor één 's middags de Herman Colleniusbrug. In zijn kielzog varen schepen en verrassingen mee die voor de kinderen en hun ouders op de kades voor het nodige vertier zorgen.

Na het passeren van de Herman Colleniusbrug vaart de armada van schepen de binnenstad van Groningen binnen. De route is als vanouds door de Bocht van Ameland en de A (Hoge en Lage der A) om na een tocht van ongeveer drie kwartier af te meren bij de het clubhuis van de Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze in de Zuiderhaven. Na de ontvangst bij de roeivereniging bestijgt Sinterklaas zijn paard en begint hij met zijn uitgebreide gevolg aan de rijtoer door de binnenstad.



De ontvangst van Sinterklaas en zijn hofhouding is dit jaar opnieuw op het Academieplein. Maar voordat burgemeester Koen Schuiling de Goed Heiligman de hand kan schudden en welkom mag heten, rijdt hij door de binnenstad. De tocht gaat dit jaar vanaf het clubgebouw van De Hunze aan de Praediniussingel naar de Westerkade. Daarna volgen de Westerhaven, A-straat, Brugstraat, Munnekeholm, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt (oostzijde en noordzijde), Zwanestraat, Stoeldraaierstraat en Broerstraat. Het voorprogramma begint om kwart voor drie op het Academieplein.



Tijdens de rijtoer van Sinterkaas, zijn Pieten en zijn hofhouding kunnen kinderen hun tekeningen afgeven of eerder of later een foto van de tekening mailen naar communicatie@volksvermakengroningen.nl. De kinderen kunnen er op rekenen dat zij een bedankje van Sinterklaas krijgen mits op de tekening naam en adres goed leesbaar zijn vermeld.



Sinterklaas heeft zijn Pieten opdracht gegeven snoepgoed niet te strooien en alleen te geven aan kinderen die dat wensen. Een Piet met een groene hes en groene vlag deelt glutenvrij pepernoten uit.



Na zijn aankomst en ontvangst in Groningen neemt Sinterklaas zijn intrek in een speciaal voor hem ingericht vertrek in het Museum aan de A aan de Brugstraat. Hij heeft zijn oog laten vallen op de bijzondere directiekamer waar hij twee weken lang na zijn drukke werkdagen de nacht kan doorbrengen. Wie maar wil mag vanaf zondag 20 november een kijkje komen nemen en een kleurplaat, tekening, brief of verlanglijstje achter laten. De kamer van Sinterkaas is open voor bezoek van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondagen van 13.00 tot 17.00 uur.