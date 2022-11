Burgemeester Schuiling van Groningen in de bres voor 'aaierbaal'

Veel Groningers - en zéker van inwoners van de stad Groningen - weten te weinig van het Gronings. "Doar mos verander'n in komm'n", vindt burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Hij vindt dat de Groningse taal behouden moet blijven, en dat meer Groningers zouden moeten weten wat "aaierbaal'n" en "eerappels" zijn. Hij betoogde in een brief aan de gemeenteraad, bij de presentatie van een boekje over Gronings.

n de Groningse gemeenteraad werd afgelopen woensdag aandacht gevraagd voor behoud van het Gronings. De raadsleden kregen van burgemeester Koen Schuiling het Buusboukje Grunnegs van voormalig streektaalfunctionaris Olaf Vos. De burgemeester hoopt dat het boekje bijdraagt aan "behold van 't Grunnegs!". De raadsleden kregen van de burgemeester allemaal een exemplaar van het Buusboukje, een uitgave van het Centrum Groninger Taal & Cultuur. In het Gronings werd een brief van burgemeester Koen Schuiling voorgedragen die bij het Buusboukje zat. Daarin wordt geconstateerd dat veel Groningers het Gronings niet meer machtig zijn. "Doar mos verander'n in komm'n", aldus de burgemeester. Daarom het Buusboukje. "'n Aibels mooi boukje mit Grunneger oetsproak'n en woord'n. En oetleg hou 't Grunnegs in 'n ander stekt. 'n Klain boukje mit hopelijk grote gevolg'n, noam'lijk: behold van 't Grunnegs!" In het boekje staan hoofdstukjes over onder meer begroeten (Moi even/Aal goud?/Pratst du ook Grunnegs?), tijd (Wat hest ja drok?/Joa. Ik heb haildal gain tied), gezegden (t Schut mie nait in t zin/Wie goan op hoes aan) en eten (eerappels/aaierbaal). Groningen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen