Eén van de beroemdste voetballers van Groningen krijgt grote muurschildering

Groningen heeft veel topvoetballers voortgebracht. Eén daarvan was Dick Nanninga, die zeven jaar geleden overleed. Maar in Groningen zijn ze hem nog lang niet vergeten, en zeker niet in de Oosterparkwijk. Daar komt, aan de Zaagmuldersweg, een muurschildering met zijn portret.

"De Oosterparkwijk is een wijk vol met inwoners die zich verbonden voelen met hun wijk. Bij het verleden van de Oosterparkwijk hoort ook voetballer Dick Nanninga. Een trots van de Oosterparkwijk die tot op heden nog niet geëerd is. Andere (oud)voetballers hebben al wel een plek gekregen in de Oosterparkwijk", zo meldt de gemeente Groningen in een nieuwsbrief.



De plek voor de muurschildering is het 'Ripperdahuis' aan de Zaagmuldersweg. In samenwerking met streetart organisatie Writer's Block is besloten dat kunstenaar Jack Lack de muurschildering gaat maken. De werkzaamheden voor de muurschildering zijn inmiddels gestart. De onthulling is op zaterdag 26 november. Lees meer op de website van de gemeente Groningen.

Nanninga (1949) een kopsterke spits, was een van de twee Nederlanders die ooit scoorden in de finale van een wereldkampioenschap voetbal en de enige die dat deed via een velddoelpunt. Hij maakte zes doelpunten in vijftien interlands voor het Nederlands elftal. Hij overleed in juli 2015 in Maaseik in België.