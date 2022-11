FC Groningen wil met zege lange winterstop in

FC Groningen rondt het eerste deel van de competitie zondagmiddag af met een thuisduel met Fortuna Sittard. Een belangrijke wedstrijd waarin de FC wat goed te maken heeft na de mindere uitbeurt in Utrecht vorig weekend. Het is bovendien de laatste wedstrijd voor een lange winterstop in verband met het naderende WK in Qatar.

Normaal is het WK in de zomerperiode, maar vanwege de hitte is besloten het toernooi in de winter te houden. Het gevolg is dat de Eredivisie pas in het weekend van 7 en 8 januari hervat wordt en ploegen dus twee maanden niet in actie te komen. Reden te meer om met een goed resultaat af te sluiten. FC Groningen zag door de 2-1 nederlaag afgelopen weekend de onderste plaatsen weer dichterbij komen waardoor de negatieve druk weer toegenomen is.

Zowel FC Groningen en Fortuna Sittard ontlopen elkaar op de ranglijst praktisch niks. De nummers veertien en dertien hebben twaalf punten uit dertien duels. En qua doelsaldo is het verschil maar drie doelpunten in het nadeel van de FC. Beide teams scoorden vijftien keer. FC Groningen incasseerde 26 treffers en de Limburgers 23. Fortuna kende onder de nieuwe trainer Julio Velázquez een goede reeks, maar heeft met twee recente nederlagen en uitschakeling in de beker geen constantheid meer.

Het is voor FC Groningen zaak om hoe dan ook met deze concurrent om de onderste plaatsen af te rekenen. Door al het gedoe rondom het tijdelijk niet te woord staan van RTV Noord afgelopen weekend kan de club wel wat positivisme gebruiken gezien de opgelopen imagoschade. In de wetenschap dat spits Ricardo Pepi verrassend niet in de definitieve WK-selectie van de Verenigde Staten zit gaat de Trots van het Noorden op jacht naar de volle winst.

Het is de twintigste ontmoeting op het hoogste niveau. In de negentien voorgaande confrontaties won FC Groningen veertien keer, speelde twee keer gelijk en drie keer ging Fortuna met de buit aan de haal. Dat gebeurde de laatste keer ook dat de twee elkaar troffen. Op 12 februari verloor Groningen met 1-0. De laatste zege dateert van 28 februari 2021. De momenteel omstreden en met vakantie gestuurde Paulus Abraham maakt in de vijftigste minuut het enige doelpunt.

De aftrap in de Euroborg is zondagmiddag om 14.30 uur.