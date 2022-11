Daarvoor diende de Partij van de Arbeid woensdag 9 november een motie in tijdens de Provinciale Statenvergadering. De partij riep het college op om de subsidie te verhogen van 44.500 naar 84.000 euro, op voorwaarde dat het festival gratis zal zijn. De motie werd bijna unaniem gesteund.



Voor de afgelopen editie moesten bezoekers voor het eerst en als enige plek in Nederland een toegangsprijs van meer dan 5 euro betalen voor het Groningse Bevrijdingsfestival.



"De kracht van het Bevrijdingsfestival is juist dat iedereen, hoe verschillend ook, daar samenkomt om de vrijheid te vieren en te genieten van kunst en cultuur", stelt de PvdA. "Anderzijds begrijpen we ook dat er financiële middelen nodig zijn om dit mogelijk te maken."