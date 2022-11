Van vrijdag 11 november 19.00 uur tot zondag 13 november 12.00 uur is de Hereweg dicht voor al het verkeer in beide richtingen. Ook fietsers en voetgangers kunnen er niet langs. Daarna is van maandag 14 november 7.00 uur tot donderdag 17 november 17.00 uur de weg opnieuw dicht voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. Voetgangers en fietsers kunnen dan wel de werkzaamheden passeren.



Fietsers worden tussen 11 en 13 november omgeleid via de Stationsweg, het Emmaviaduct, de Parkweg, de Geulstraat en de Vechtstraat. Autoverkeer wordt tot 17 november omgeleid via de Stationsweg, het Emmaviaduct, de Brailleweg en de Van Iddekingeweg. Vanuit de richting Sontweg en Europaweg naar de Hereweg, wordt verkeer omgeleid via de Europaweg naar de zuidelijke ringweg (N7) en afslag 37 (Helpman).