Minimuseum in caravan trekt door provincie

Vanaf het voorjaar van 2023 trekt het Groninger Museum met een tot minimuseum verbouwde Amerikaanse Airstream caravan erop uit. Deze blikvanger reist drie jaar lang door de provincie Groningen, van dorp naar dorp. Kinderen en jongeren in honderdvijftig Groningse dorpen komen hierdoor in aanraking met kunst en cultuur.



Tijdens de Groninger Museum x ELJA Tour worden onder meer kunstworkshops gegeven. Voor kinderen die door de tour nog enthousiaster zijn geworden over kunst, organiseert het Groninger Museum verdiepende projecten. Een van de verdiepingen is het samenwerken met een artist in residence, waarbij kinderen samen met een jonge regionale kunstenaar een kunstwerk laten ontstaan.



De rondreis van het minimuseum door de provincie Groningen is een opmaat tot de tweede Kinderbiënnale. In deze interactieve kunsttentoonstelling spelen kinderen een rol bij alle onderdelen van de totstandkoming ervan, van informatiebordjes tot keuze van kunstwerken, en van technische opbouw tot het geven van rondleidingen en merchandise. In de verdiepende opdrachten van de Groninger Museum x ELJA Tour gaan kinderen aan de slag met dingen die in het museum te zien zijn.



Het Groninger Museum organiseerde in juni 2021 als eerste Nederlandse museum een Kinderbiënnale. De tweede editie opent in 2024.