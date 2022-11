Archeologen doen bijzondere vondsten op Grote Markt

Zo zijn er al meerdere delen van pelgrimsinsinges aangetroffen tijdens het onderzoek. Deze kleine voorwerpen van lood-tinlegering werden door pelgrims gekocht wanneer zij een pelgrimsoord hadden bezocht en konden op kleding of hoeden worden bevestigd. Het zijn dus eigenlijk Middeleeuwse souvenirs.



De onderzoekers van MUG wijzen als voorbeeld op een heel goed bewaard gebleven insigne van Sint Servaas, de beschermheilige van Maastricht, uit de periode 1250 tot 1350. De voormalige eigenaar van het object moet dus bijna het gehele Pieterpad hebben afgelegd voordat hij het object is verloren, zo stellen de archeologen van onderzoeksbureau MUG.



In de middeleeuwen was de Grote Markt al volop in gebruik als marktplein. Maar omdat er nog geen bestrating was, werd het soms drassige en modderige oppervlak regelmatig opgehoogd en verstevigd met afval. Het middeleeuwse stadsafval dat hiervoor werd gebruikt bestaat voornamelijk uit baksteenpuin, dierlijk botmateriaal en aardewerkscherven.



Archeologen stuiten bij hun zoektocht ook op afval dat specifiek aan een bepaald ambacht gekoppeld kan worden, bijvoorbeeld knip- en snijafval van een leerbewerker of schoenmaker.



Volgens de onderzoekers kost het schoonmaken van de metaalvondsten veel tijd. Ze kunnen namelijk niet zomaar gewassen worden, maar worden onder een vergrootglas met kleine scalpels heel voorzichtig schoon gekrabd. Hierbij worden soms verrassende ontdekkingen gedaan. Een op het eerste oog eenvoudige vingerring blijkt te zijn ingelegd met een gepolijste steen. En een kleine ringgesp, ook van koperlegering, blijkt versierd te zijn. Het ornament op de ringgesp lijkt net een kleine apenkop, maar is waarschijnlijk bedoeld als bloem of driepas-decoratie.





De vondsten werden afgelopen weken gedaan. Omdat de markt opnieuw wordt ingericht en bestraat, geeft dat archeologen de mogelijkheid om onderzoek te doen.