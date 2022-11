Steeds meer Groningers naar Voedselbank

In 2022 zijn de kosten voor boodschappen, gas, elektra en brandstoffen enorm toegenomen. Door deze kostenstijging is het aantal Groningers dat aanklopt bij de Voedselbank gestegen met 50 procent sinds het begin van dit jaar. Naast de stijgende kosten worden Voedselbanken in onze provincie geconfronteerd met veel minder producten uit supermarkten en bakkerijen, omdat zij de producten die ze inkopen, ook allemaal verkopen en er nauwelijks nog overschotten zijn die gedoneerd worden aan de voedselbank.