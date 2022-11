400 woonplekken voor internationale studenten op Zernike Campus

Het streven is dat de eenheden volgend jaar augustus klaar zijn, zodat ze vanaf 1 september 2023 bewoonbaar zijn voor de studenten. Uitgangspunt bij de 400 eenheden is het toevoegen van betaalbare- en goede woonruimte in Groningen. Het gaat dan ook om modulaire eenheden die voor langere tijd gebruikt kunnen worden als woonruimte. Tevens wordt ervoor gezorgd dat er een prettige leefomgeving voor de bewoners wordt gecreëerd. De locatie bevindt zich op het Zernike complex ter hoogte van het Zernike Park en De Koegangen.

Volgens wethouder wonen Rik van Niejenhuis is er met de overeenkomst ook een oplossing voor de jaarlijkse piekvraag naar woonruimte. "Met de SSH is afgesproken dat ze tijdens de piekopvang periode vanaf september 'dubbele kamers' mogelijk maken waardoor er tijdelijk 400 plekken extra beschikbaar zijn", stelt hij. "De verwachting is dat we hiermee de jaarlijkse terugkomende ingewikkelde opgave om voldoende piekopvang voor internationale studenten te vinden grotendeels kunnen oplossen."